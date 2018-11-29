"Все семейные тайны выдали": дети Галкина и Пугачевой зачитали рэп про свою жизнь

Гарри и Лиза Галкины зачитали рэп / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Популярный российский шоумен Максим Галкин поделился видео со своими детьми – Лизой и Гарри.

На своей странице в Instagram юморист показал, как 5-летние детишки продемонстрировали рэп собственного сочинения. Лиза рассказала о том, что ее мама не будет ночевать дома, и не придет с ней поиграться перед сном, а Гарри "зачитал" про то, что он хочет мотоцикл.

"Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть", – зачитала Лиза.

Зачитать рэп двойняшек вдохновил герой недавнего выпуска программы "Лучше всех".

"Гарику и Лизе понравилось выступление юного рэпера в одном из выпусков "Лучше Всех!" и они увлеклись рэп-импровизациями. Вот как это выглядит. Сами сочиняют - сами читают - самим нравится - все в традициях рэпа", - подписал ролик Галкин.

Подписчики стали интересоваться, куда же пропала Пугачева, и почему она не ночует дома.

"Так так так, а где мама ходит ночью?", "Детки думали, что репчик записали... Оказалось, маму с потрохами сдали", "Супер, особенно про маму, которая не приедет ночевать", "Все семейные тайны выдали, милашки", - писали юзеры.

Ранее Максим Галкин умилил сеть видео с Пугачевой.