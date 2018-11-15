"Сладкая парочка": Галкин умилил сеть видео с Пугачевой

Галкин показал трогательно видео с Пугачевой / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный российский шоумен Максим Галкин поделился видео с известной певицей Аллой Пугачевой.

Артист на своей странице в Instagram поделился роликом, созданном из разных видео, в котором супруги выглядят влюбленными и счастливыми. Сначала юморист и певица запечатлены с мороженым, затем вместе танцуют, и радуются успехам малышей – Лизы и Гарри.

Подписчики юмориста умилились таким трогательным видео, и пожелали паре долгих лет совместной жизни.

"Красивая пара, желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни", "Сладкая парочка", "Долгих лет вместе. Вопреки всем сложностям", "Видео излучает любовь, счастье и добро! Вы лучшие!", - писали юзеры.

Ранее Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с Аллой Пугачевой.