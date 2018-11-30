"Ребра удалила?": Ани Лорак удивила необычно узкой талией

Ани Лорак показала фото, которым остались недовольны ее фанаты / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников фото с известным диджеем Дэвидом Гетта.

Певица побывала в гостях на шоу "Вечерний Ургант", и поделилась фото с диджеем на своей странице в Instagram.

На снимке певица позирует в бархатном синем топе с оголенными плечами и декольте, кожаными штанами с высокой талией и массивной обуви.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили стройную фигуру артистки, другие же заметили изменения в ее внешности.

"Что с лицом произошло? Вы очень изменились!", "Какая вы худенькая", "Классная талия", "Вы что, себе ребра удалили? Талия выглядит неестественно", "Вот это талия!", - писали юзеры.

Ранее сеть разнесла новую видеоработу Ани Лорак.