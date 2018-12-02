"Восхищаюсь и любуюсь": Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами

Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская покорила фанатов снимком в купальнике.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в черном слитном купальнике, и белом халате с полотенцем на голове, демонстрируя стройные ноги.

Подписчики расхвалили фигуру певицы, оставив десятки комментариев.

"Вы великолепны", "Фото огонь", "Восхищаюсь и любуюсь вами!", "Надя, ты великолепна!", "Стройная, молодец", - восхищались поклонники.

Ранее Надежда Мейхер покорила фанатов формами в купальнике.