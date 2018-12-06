"А где же папа?": Ани Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерью

6 декабря 2018, 11:57

На снимке София нежно целует маму.

Лорак
Лорак показала милое фото с дочкой / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак поделилась фото с празднования дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, певица позирует со своей дочерью – 7-летней Софией. Кроме восхищения милым фото, знаменитость получила от подписчиков и десятки вопросов об ее отце – бизнесмене Мурате Налчаджиоглу.

"Не хватает Мурата!", "А где муж?", "А где же папа?", "А где ваш папа? Растишь ребенка без отца?",  - интересовались поклонники.

Остальные же расхвалили фото, и призвали Каролину беречь свою дочь.

"Какие солнышки! Берегите друг друга", "Хороши девоньки! Такие красавицы", "Мамочкина красотуля!", "Какое милое фото!", - писали юзеры.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Ранее в Сети разнесли снимок Ани Лорак в вызывающем образе.

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Ани Лорак
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