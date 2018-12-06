"А где же папа?": Ани Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерью

Лорак показала милое фото с дочкой / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак поделилась фото с празднования дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, певица позирует со своей дочерью – 7-летней Софией. Кроме восхищения милым фото, знаменитость получила от подписчиков и десятки вопросов об ее отце – бизнесмене Мурате Налчаджиоглу.

"Не хватает Мурата!", "А где муж?", "А где же папа?", "А где ваш папа? Растишь ребенка без отца?", - интересовались поклонники.

Остальные же расхвалили фото, и призвали Каролину беречь свою дочь.

"Какие солнышки! Берегите друг друга", "Хороши девоньки! Такие красавицы", "Мамочкина красотуля!", "Какое милое фото!", - писали юзеры.

Ранее в Сети разнесли снимок Ани Лорак в вызывающем образе.