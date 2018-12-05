"Ужас, ужас, ужас": в Сети разнесли снимок Ани Лорак в вызывающем образе

Ани Лорак показала фото в вызывающем образе и нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в черном топике без бретелек, не полностью прикрывающем грудь, в блестящих брюках с высокой талией и в белой шубе.

Снимок в вызывающем образе артистка разместила на своей странице в Instagram.

"Доброй ночи", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок за 8 часов собрал более 40 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Ужас… Ужас… Ужас", — поделился мнением jfi8498. "Это не ваш стиль", — считает elena.maksimova1994. "Фотку вытянули", — написала aaalisa33.

Напомним, в конце июля в одном из караоке-баров столицы мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.