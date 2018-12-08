"Песня уже есть": Tayanna может вновь принять участие в Нацотборе на Евровидение-2019

Таянна призналась, что песня на конкурс уже есть / Пресс-служба

Известная украинская певица Tayanna рассказала, собирается ли подавать заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2019".

В интервью журналистам во время съемок праздничного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" певица Tayanna призналась, что окончательно решение примет после записи конкурсной песни.

"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем "вау", и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет", - призналась певица.

Напомним, что Tayanna дважды уже участвовала в нацотборе на песенном конкурсе: первый раз она выступала в 2017 году с песней I love you, но уступила группе O.Torvald, в 2018 с песней "Леля" артистка вновь заняла второе место, отдав первенство Melovin.

Ранее была оглашена дата начала продажи билетов на Евровидение-2019.