"Думаю перед сном о том, чтобы проснуться": известный актер рассказал о проблемах со здоровьем

Станислава Боклан сообщил, что у него есть проблемы со здоровьем / Скриншот видео с youtube.com

Народный артист Украины, известный актер — 58 летний Станислав Боклан — поделился, что имеет проблемы со здоровьем и последние годы думает перед сном о том, чтобы проснуться.

Работа не предусматривает отпусков, а также практически нет выходных, рассказал актер в интервью программе "Рандеву" на 5 канале.

По словам собеседника, в этом году ушел из жизни его самый лучший друг.

"…я уже последние годы думаю перед сном о том, чтобы проснуться… у меня проблемы такие немножко со здоровьем. Ну, я думаю, что у все проблемы со здоровьем… но дело в том, что у меня нет отпусков, у меня практически нет выходных дней, и это все равно каким-то образом на голову мою, на сердце мое… влияет...", — заявил Боклан.

Актер добавил, что уже начал терять людей, которых любил и любит. "...когда-то один человек сказал и сказал достаточно точно, что, теряя кого-то, мы теряем частичку себя…", — сказал артист.

Ранее театральный критик, художественный обозреватель Олег Вергелис сообщил, что Станислав Боклан в Украине является самым высокооплачиваемым актером по версии продюсеров и кастинг-директоров.