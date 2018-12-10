"Классные сисечки": Настя Каменских похвасталась глубоким декольте

Настя Каменских удивила нарядом на "Х-факторе" / https://www.instagram.com/kamenskux/?utm_source=ig_embed

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских удивила поклонников нарядом, в котором она появилась в эфире шоу "Х-фактор".

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото и видео, на которых она позирует в откровенном бархатном платье с экстремально глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь артистки.

Однако, не всем поклонникам понравился наряд знаменитости, они отметили, что Каменских теряет свою индивидуальность, и зря пытается подражать звездам Голливуда.

"Все становятся на одно лицо… Жаль", "Тебе кудряшки больше идут", "Классные у тебя сисечки", "Настя теряет свою индивидуальность. Зачем косить под Кардашьян и прочих западных звезд? Чем они лучше?", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских ошеломила дерзким заявлением.