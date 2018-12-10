Декольте до пупка и экстремальное мини: Светлана Лобода покрасовалась фигурой на концерте

Лобода покрасовалась в мини-платье / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, поразила поклонников концертным нарядом с выступления в Минске.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, на котором она запечатлена в серебристом платье экстремальной мини-длины, с глубоким декольте и в босоножках.

Подписчики обратили внимание на длинные стройные ноги артистки, и оставили сотни восхищенных комментариев.

"Снова ваши сногсшибательные ноги", "Фото бомбические! Ножки лучшие!", "Просто самая нереальная! Космос!", "Кайф! Лобода выглядит супер, и при этом, без всякой вульгарщины", - писали поклонники.

Ранее Светлана Лобода восхитила снимком с голой грудью.