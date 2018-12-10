"Кремлевский клещ": известный певец назвал главную проблему Украины

Одна из ключевых проблем Украины — чтобы от нее отцепился "кремлевский клещ", сообщил певиц / Скриншот видео с youtube.com

Народный артист Украины, певец Виталий Билоножко считает, что одна из главных проблем нашей страны — чтобы "кремлевский царь или клещ" отцепился от нее.

На украинскую землю пришли так называемые братья и убивают нас, "не братья они, а чужие люди, монстры ватные", рассказал артист в эфире программы "Бацман" на телеканале 112 Украина.

По словам собеседника, в украинской политике нужны личности.

"Одна из главных проблем — чтобы кремлевский царь или князь, или клещ отцепился от Украины. Другая проблема — в политику должны прийти личности. Не просто ребята из бизнеса", — заявил исполнитель.

Ранее народная артистка Украины Тина Кароль выразила мнение, что граждан государства приучают к необходимости войны. Исполнительница полагает, что украинцы находятся в тесках.