"Ботокс с морды так и выпирает!": Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности

Ани Лорак удивила откровенным нарядом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак показала наряд, в котором она не раз появлялась на сьемках российского шоу "Голос".

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она запечатлена в мини-платье черного цвета с глубоким декольте, которое прикрыто прозрачной сеткой, и обьемными плечами. Образ певица дополнила длинными серьгами, неброским макияжем и укладкой в стиле голливудских волн.

Подписчики возмутились однотипности Лорак, ведь не раз видели певицу в этом платье, и заметили изменения в ее внешности.

"Силиконовая кукушка - Лорак!", "Однотипные наряды", "Ботокс с морды ее так и выпирает! Пипец!", "Силиконовая долина!", "Улыбка у нее точно, как у Джокера!", "Кольцо-то на левой руке! Разведена?", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак в экстремально коротком платье нарвалась на критику.