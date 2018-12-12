"Не узнать, старуха!": Алла Пугачева разочаровала внешним видом в прозрачном наряде

Пугачева появилась в мини-платье и в прозрачном кардигане.
Легендарная российская певица Алла Пугачева вызвала споры среди поклонников своим появлением на дне рождения светской львицы и адвоката Иды Достман.
Видео с Примадонной на своей странице в Instagram поделилась певица Наташа Королева. В ролике Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры. Для торжества певица выбрала черное мини-платье и прозрачный кардиган, засветив свои ноги.
"Сюрприз для Иды удался! С Днем рождения, наша красоточка!", - подписала ролик Королева.
Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили образ певицы, другие же упрекнули ее в том, что для своих лет она носит откровенные наряды.
"Какие у Аллы ноги старческие", "Хоть Пугачеву сзади разглядели. Хорошо выглядит для своих-то лет", "Пугачеву не узнать! Старуха!", "Пугачева шик, блеск, красота", "70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит", - писали юзеры.
Ранее Алла Пугачева показала "ангела своей жизни", опубликовано фото.