"Не узнать, старуха!": Алла Пугачева разочаровала внешним видом в прозрачном наряде

Пугачева удивила новым нарядом / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева вызвала споры среди поклонников своим появлением на дне рождения светской львицы и адвоката Иды Достман.

Видео с Примадонной на своей странице в Instagram поделилась певица Наташа Королева. В ролике Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры. Для торжества певица выбрала черное мини-платье и прозрачный кардиган, засветив свои ноги.

"Сюрприз для Иды удался! С Днем рождения, наша красоточка!", - подписала ролик Королева.

Подписчики разделились на два лагеря: одни расхвалили образ певицы, другие же упрекнули ее в том, что для своих лет она носит откровенные наряды.

"Какие у Аллы ноги старческие", "Хоть Пугачеву сзади разглядели. Хорошо выглядит для своих-то лет", "Пугачеву не узнать! Старуха!", "Пугачева шик, блеск, красота", "70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева показала "ангела своей жизни", опубликовано фото.