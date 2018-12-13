В прозрачной блузке и блестящих штанах: Лорак побывала на вечеринке российского певца в Москве

Лорак "засветилась" на дне рождения российского певца / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак посетила вечернику в Москве, посвященную 39-му дню рождения российского певца Emin (Эмин Алагаров).

Певица пришла поздравить артиста, с которым записала в дуэте не одну песню. Фото и видео с мероприятия появились в Instagram. Артисты вместе позировали и улыбались на камеру.

Лорак появилась на мероприятии в прозрачной черной блузке, и блестящих штанах с завышенной талией. Обувь артистка выбрала массивную на каблуке, свой образ она дополнила серьгами-кольцами и неброским макияжем.

Ранее Ани Лорак в экстремально коротком платье нарвалась на критику.