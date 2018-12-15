Американский певец Oliver Tree снял в Киеве эпатажный клип

Oliver Tree шокировал клипом, снятым в украинской столице / Фото: скриншот из видео

Начинающий американский певец Oliver Tree снял в Киеве клип на свой новый трек Hurt, который станет частью дебютного альбома Ugly is Beautiful.

Видео, опубликованное в YouTube, стремительно набирает просмотры.

Съемки оригинального ролика проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films".

В клипе 25-летний поп-исполнитель из США снимается в гробу, а также за рулем катафалка. В клипе появляется украинский танк с военными, выстрел которого оставляет певца без головы. По сюжету Oliver Tree прыгает с киевской многоэтажки, а также едет на гигантском самокате распятым по аналогии с Иисусом Христом.

Напомним, ранее известная американская певица и актриса Майли Сайрус выпустила новый клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который тайно снимала в Киеве.