"Как лошади": Ани Лорак опозорилась странным фото с балетом

Ани Лорак удивила поклонников странным фото / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак показала новый снимок выступления с балетом, на котором и артистка, и подтанцовка появились в не самом выгодном свете.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, и Лорак, и девушки с подтанцовки запечатлены со странными выражениями лица и позами. Сама артистка одета в блестящее мини-платье в пайетки с черными босоножками.

Подписчики обратили внимание на выражение лиц девушек и певицы, и раскритиковали наряд Лорак.

"Они какие-то клуши", "Как лошади", "Орууу с лица бабы на левой стороне", "Это походу фото с записи унылого голубого огонька на шаболовке", "У Лорак как всегда... Платья из бабушкиного комода", "На этом фото все такие страшные", "Ну и выражения лиц", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак в топе и трусах шокировала сеть праздничным нарядом.