"Вот такую хочется видеть Настю": Каменских покорила сеть нежным фото

Настя Каменских покорила фанатов милым фото / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась снимком, который заворожил ее поклонников.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость похвасталась портретным фото авторства Тани Тимал. На снимке певица предстает с оголенными плечами, макияжем в коричневых тонах и с выпрямленными волосами.

Поклонники отметили, что устали смотреть на вульгарные и оголенные фото знаменитости, и такой снимок – радость для их глаз.

"Вот такую хочется видеть Настю", "Очень красивая! Не могу глаз отвести", "Очень пронзительное фото, я, наверное, минут 20 на него смотрела", "Хороша от природы нереально!", "Какой взгляд!", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских похвасталась глубоким декольте.