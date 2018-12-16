"До Линдеманна далеко…": Светлана Лобода похвасталась снимками с "любимым другом"

Светлана Лобода похвасталась снимками с Александром Реввой / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась фотографиями со своим "любимым светлым другом" — российским актером, ведущим и певцом Александром Реввой (псевдоним Артур Пирожков).

Исполнительница вместе с коллегой была в своем любимом городе и похвасталась совместными снимками в Instagram.

"С моим любимым светлым другом… прилетели в любимый город", — подписала фото Лобода, но не уточнила, где именно была с Реввой.

В Сети по-разному прокомментировали снимки, опубликованные артисткой. "До Тилля Линдеманна (солист немецкой группы Rammstein — Ред.) мне далеко, подумала Лобода, и Пирожков сойдет на крайняк", — пошутила taisa6431. "Супер, ну очень красивые!", — считает valentina__67_. "Приколюшные", — поделилась мнением juli_or_julia.

Светлана Лобода похвасталась снимками с Александром Реввой / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Светлана Лобода и Александр Ревва будут ведущими шоу "Орел и Решка. Звезды". В мае 2018-го певица во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является Тилль Линдеманн. Позже Лободу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.