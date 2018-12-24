"Дорога в Европу": Зеленский показал чудовищную трассу Мелитополь-Одесса

24 декабря 2018, 19:07

Шоумен традиционно пытался пошутить, но эмоций сдержать не смог.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский показал украинскую дорогу, над которой невозможно даже пошутить / https://www.facebook.com/zelenskiy95

Актер и продюсер студии Квартал 95 Владимир Зеленский во время всеукраинского тура показал свой маршрут из Мелитополя в Одессу.

"Хорошая дорога, наша. Вот она красавица, зеркало…. Дорога в Европу…", - пошутил шоумен на своей странице в Facebook.

Однако артист не выдержал и охарактеризовал поездку словом "кошмар".

Затем в беседу включился водитель микроавтобуса, которые возит кварталовцев в рамках всеукраинского тура. Он пожаловался, что дороги в стране ужасные и даже предложил привязать чиновников, которые ответственны за строительство дорог в стране, и провезти "по этому прекрасному автобану голой ж*пой".

Пользователи в комментариях также попытались пошутить на вечную тему плохих украинских дорог.

"Офигенная дорога в Европу", "А че, в припрыжку в Европу веселей", "Арабы ближнего востока чешут руки", - написали пользователи Сети.

Дорога в Европу(

Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 24 декабря 2018 г.

Напомним, Зеленский сделал анонс интервью, которое дал журналисту Дмитрию Гордону, и откровенно рассказал о своих президентских амбициях.

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