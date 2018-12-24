"Ждем в Раде 95 Квартал": в Сети обсуждают анонсированное Зеленским интервью о президентских амбициях

Зеленский рассказал о желании пойти в президенты / 95 квартал

Известный украинский шоумен и актер 95 Квартала Владимир Зеленский сделал анонс интервью, которое дал журналисту Дмитрию Гордону.

На YouTube-канале Гордона опубликовано видео, в котором журналист утверждает, что Зеленский поделился с ним всеми политическими планами на предстоящие выборы президента Украины.

Артист подтвердил, что в интервью, которое в скором времени будет опубликовано, он откровенно поделился мыслями о своих президентских амбициях.

В комментариях пользователи Сети преимущественно высказали поддержку Зеленскому и высказали свое мнение относительно заявленной интриги.

"Как же хочется молодого, идущего в ногу со временем, патриотично настроенного президента в Украине! Может это он, задумался я!", "По логике, лысый должен быть премьером", "У меня семья с 16 человек и все за Зеленского, не подведи!", "Ждем в Раде 95 Квартал. Володя, а всех остальных актёров из 95 тоже с собой возьмешь? Вот тогда заседания в Раде вся Украина будет смотреть. Да и депутаты на заседания ходить будут!" – написали поклонники, а, возможно, и будущие избиратели Зеленского.

Напомним, во время концерта в Днепре Зеленский прокомментировал вопрос о своем участии в президентской гонке-2019.

Как известно, известный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк во время чата в Главреде прокомментировал вероятное участие в выборах Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Ранее Вакарчук прокомментировал вероятное политическое объединение с Зеленским.