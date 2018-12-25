Хайди Клум в третий раз выйдет замуж: жених младше на 16 лет

Хайди Клум и Том Каулитц решили пожениться / https://www.instagram.com/heidiklum/

Немецкая супермодель Хайди Клум, которой 1 июня исполнилось 45 лет, в третий раз выходит замуж.

Избранником модели стал немецкий музыкант, участник группы Tokio Hotel Том Каулитц. Радостной новостью Клум поделилась на своей странице в Instagram.

"Я сказала "да!", - подписала черно-белое фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце.

Пара начала встречаться в марте 2018 года. К слову, Хайди 45 лет, а ее жениху Тому – 29, однако, разница в возрасте в 16 лет пару вовсе не смущает.

Для Хайди это третий брак, она воспитывает четырех детей, для Тома это второй брак, у него детей нет.

Ранее Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото.