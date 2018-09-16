45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото

Модель опубликовала фото, на котором предстала полностью голой.
Одна из самых известных моделей мира Хайди Клум опубликовала пикантное фото, на котором фотограф запечатлел ее полностью без одежды.
"Кому мороженного?" – подписала знаменитость фото в Instagram.
Поклонники сошлись во мнении, что модель в 45 лет выглядит очень юной, но, в тот же момент, роскошной. Клум не скрывает свое тело, часто снимается в купальниках, нижнем белье или же полностью без одежды.
На снимке Хайди Клум позирует перед камерой топлес. Манекенщица легко прикрыла свою грудь руками. При этом модель держит мороженое, сладострастно пробуя его с пальцев. Во время съемки лакомство растаяло и оказались на теле Хайди Клум, что придало сексуальности снимку.
Напомним, ранее Клум выложила в Сеть чувственную черно-белую фотографию.