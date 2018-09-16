45-летняя Хайди Клум полностью разделась перед объективом фотографа: опубликовано фото

Модель любит демонстрировать свое красивое тело / Instagram/Хайди Клум

Одна из самых известных моделей мира Хайди Клум опубликовала пикантное фото, на котором фотограф запечатлел ее полностью без одежды.

"Кому мороженного?" – подписала знаменитость фото в Instagram.

Поклонники сошлись во мнении, что модель в 45 лет выглядит очень юной, но, в тот же момент, роскошной. Клум не скрывает свое тело, часто снимается в купальниках, нижнем белье или же полностью без одежды.

На снимке Хайди Клум позирует перед камерой топлес. Манекенщица легко прикрыла свою грудь руками. При этом модель держит мороженое, сладострастно пробуя его с пальцев. Во время съемки лакомство растаяло и оказались на теле Хайди Клум, что придало сексуальности снимку.

/ Фото: Instagram/Хайди Клум

Напомним, ранее Клум выложила в Сеть чувственную черно-белую фотографию.