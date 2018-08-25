"Настроение". Хайди Клум показала чувственное фото

Снимок, опубликованный немецкой супермоделью в соцсети, собрал много лайков.
Немецкая супермодель Хайди Клум, которой 1 июня исполнилось 45 лет, выложила в Сеть чувственную черно-белую фотографию.
Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 60 тысяч лайков.
На фото Клум запечатлена лежащей на песке, на ее плече видно мужскую руку.
"Настроение", — коротко подписала снимок модель.
Ранее сообщалось, что Хайди Клум загорала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом — гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Пикантные фото можно посмотреть здесь.