"Настроение". Хайди Клум показала чувственное фото

Хайди Клум поделилась чувственным фото / heidiklum/instagram

Немецкая супермодель Хайди Клум, которой 1 июня исполнилось 45 лет, выложила в Сеть чувственную черно-белую фотографию.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 60 тысяч лайков.

На фото Клум запечатлена лежащей на песке, на ее плече видно мужскую руку.

"Настроение", — коротко подписала снимок модель.

Хайди Клум поделилась чувственным фото / Скриншот с instagram.com/heidiklum

Ранее сообщалось, что Хайди Клум загорала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом — гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцей. Пикантные фото можно посмотреть здесь.