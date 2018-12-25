"Выход королевы!": Светлана Лобода заинтриговала фанатов откровенным нарядом

Певица поделилась необычным фото.
Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, заинтриговала поклонников новым посланием.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена выходя на сцену в коротком платье с глубоким деокльте, и в окружении мужчин в шлемах.
"К тебе", - коротко подписала фото артистка.
Подписчики тут же стали гадать, к кому это направилась артистка, и оставили сотни хвалебных комментариев.
"Выход королевы!", "Бомбическая", "Потрясающие ножки", "Я тоже такие ноги хочу!", "А к кому это?", "С другой планеты", - писали поклонники.
Ранее Светлану Лободу "затроллили" за фотошоп на откровенном фото с грудью.