"А как же Линдеманн?": Светлана Лобода зацеловала другого мужчину

Лобода назвала мужчину другом, но страстно поцеловала / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников фото с новым мужчиной – и это не лидер культовой германской рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым певице приписывают роман и отцовство ее второго ребенка.

На своей странице в Instagram пикантным фото с 36-летней знаменитостью поделился Николай Степанов – российский пиарщик и давний знакомый певицы.

На фото Степанов крепко обнял Лободу, а она его нежно поцеловала в висок.

"Говорят, мужчину "делает" женщина, которая рядом. Мне повезло, да, Светлана Лобода?", - написал он.

Артистка, немедля, ответила Никите: "Мой друг, смотреть можно с разных сторон".

Подписчики посчитали, что между парой не просто дружеские отношения.

"А как же Линдеманн?", "Думаю, Свете с тобой тоже очень повезло, зная как много ты стараешься и делаешь!", "Какие замечательные!", "Какие прекрасные!", - отреагировали поклонники.

Ранее Светлана Лобода заинтриговала фанатов откровенным нарядом.