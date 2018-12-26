"Не хочу создавать конфликты": российский певец обьяснил отказ выступать в Крыму

Рома Зверь не намерен ехать с гастролями в оккупированный Крым / https://www.instagram.com/romanbilyk/

Лидер российской группы "Звери" Рома Зверь обьяснил, почему его коллектив не дает концерты в оккупированном Крыму.

Артист отметил в интервью журналистам телеканала "Дождь", что гастролировали на полуострове до 2014 года, но им усложняли выступления "ужасные технические условия".

"Мы выступали до еще всех этих событий, и это было ужасно, потому что нам звук не привезли. Там было так все плохо, когда Крым был еще украинским, там настолько все плохо с концертами, что мы просто не могли приехать туда, потому что технически это было невозможно, это просто, опять чувствовать себя куском го*на, простите, и играть в ужасных условиях. У нас еще до этого не складывалось с Крымом никак, потому что технически там упадничество полное, там звука не было просто. А после нам и не надо туда ехать", - отметил Зверь.

Однако, даже при создании хороших технических условий, коллектив не намерен выступать в Крыму.

"Нет, потому что это лишние вопросы будут ко всем, зачем? Мне есть куда поехать, я не хочу создавать конфликты, чтобы обсуждали еще люди, правильно ты сделал или неправильно, что ты поехал туда, на такую непростую территорию", - рассказал лидер группы.

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