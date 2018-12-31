Звезда сериала "Кадетство" отказался от внебрачного ребенка: девочка может оказаться на улице

Александр Головин отказался признавать отцовство / https://www.instagram.com/s.a.n.e.k13/?utm_source=ig_embed

Звезда сериала "Кадетство" и "Елок" 29-летний актер Александр Головин отказывается признавать свою дочь, и помогать ей материально.

Об этом заявила мать восьмимесячной Оливии экс-танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова. Из-за того, что актер не планирует принимать никакого участия в воспитании дочери, Белогурова обратилась к адвокату Екатерине Гордон, и сообщила о происходящем СМИ.

Гордон сообщила, что Головин и Белогурова познакомились на сьемках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы" в 2017 году, у них завязался роман. В итоге, Светлана забеременела, и родила дочь. Головин же отказался признавать отцовство, и отказывается платить алименты.

У пары завязался роман в 2017 году / http://super.ru

Более полугода Белогурова не рассказывала о ситуации общественности, в это время она с дочкой жила у актрисы Настасьи Самбурской. Она решила выручить новоиспеченную маму, дала ей жилье и содержала первое время, но посоветовала найти работу и пообещала всячески ей помогать.

Однако, Белогурова решила пойти путем славы, как считает Самбурская, и обратиться к Гордон. В итоге, актриса дала матери-одиночке месяц, чтобы сьехать с квартиры.

Как на это отреагировал Головин, и готов ли он принять дочь, неизвестно.