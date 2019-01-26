"Оставили истекать кровью": под Киевом избили директора известной украинской певицы

Директора Оли Цибульской Александра жестоко избили, сообщил представитель певицы / Instagram

На директора украинской певицы и ведущей Оли Цибульской — Александра — напали и жестоко избили в среду, 23 января, в Борисполе (находится под Киевом).

Директора попросили выйти из автомобиля, молча избили, оставили истекать кровью и исчезли, сообщил ТСН.ua в пресс-службе артистки.

По словам представителя исполнительницы, Александра пытались вызвать на личную встречу еще неделю назад под предлогом концерта, на который хотели пригласить выступить певицу.

"В то время Саша находился в отпуске в Карпатах и физически не мог присутствовать на переговорах. С ним постоянно держали контакт и потребовали встречи, как только он вернулся в Киев. Девушка по телефону представилась менеджером мебельной компании, попросила выехать за город, в Борисполь", — отметил собеседник.

В пресс-службе добавили, что на месте, где была назначена встреча, директора попросили выйти из авто и без причин внезапно начали бить.

"Без вопросов и объяснений на директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко избивали поочередно в течение 15 минут. После оставили истекать кровью и ровно так же, молча, исчезли", — добавил представитель.

Директора Оли Цибульской Александра жестоко избили, сообщил представитель певицы / tsn.ua

Потом пострадавший добрался до машины, вызвал скорую помощь, и его забрали в больницу. "Мы ни разу не переходили никому дорогу и находимся в полном шоке от произошедшего…", — утверждают в пресс-службе.

Директора Оли Цибульской Александра жестоко избили, сообщил представитель певицы / tsn.ua

Напомним, 28 декабря 2018 года в Киеве напали на украинского певца Dzidzio (Михаил Хома). Позже столичные правоохранители установили личность напавших, возможными злоумышленника оказались двое иностранцев.