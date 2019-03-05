Группа Агонь выпустила ремикс на свой хит в стиле The Prodigy

Артисты выразили дань уважения легендарной группе.
Эпатажная украинская группа Агонь выпустила ремикс на хит Я твой наркотик в стиле группы The Prodigy.
Таким образом, артисты выразили дань уважения легендарной группе, известной своим фирменным дерзким звучанием и выразительным провокационным поведением.
"The Prodigy создали нечто большее, чем просто популярную музыку. Они возглавили эпоху, стали символом ее культурной идентификации, а фраза Smack my bitch up для всех нас звучит как лозунг протеста", - отметил Антон Савлепов.
Костя Боровский отметил, что Кит Флинт всегда был Джоном Роттеном рейв-сцены, а группа Агонь - Sex Pistols в поп-музыке, так как постоянно делали ставку на драйв до скрипа в суставах, нахальную провокацию и шок-контент.
"Спасибо тебе человек-вуду, икона электронного панка из "поколения обманутых". Ты просто был самим собой и тем самым сделал очень много для молодых людей по всему миру. Покойся с миром, Легенда!", - сказал Боровский.
Ранее "Агонь" выпустили новый альбом "Закладка".