"Дай паспорт": певица Орейро требует от Путина российское гражданство

Орейро мечтает о российском паспорте / Фото: Facebook/Наталия Орейро

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро попросила президента России Владимира Путина выдать ей российский паспорт.

В эфире программы Вечерний Ургант артистка заявила, что уже была в России около 15 раз и чувствует себя "самой русской из иностранцев".

"Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт", - сказала Орейро, а ведущий Иван Ургант предложил ей использовать эфир для обращения к главе Кремля.

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - констатировала певица.

Орейро заявила, что является "более русской", чем французский актер Жерар Депардье, который получил российский паспорт в 2013 году по приказу Путина.

Как ранее сообщалось, Орейро сняла новогодний клип на песню В Россию с любовью. Видео снято на фоне российских городских домов и улиц, а также в помещении с советским ковром на стене.