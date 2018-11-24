"Я люблю тебя, Россия": Наталья Орейро сняла клип в Подмосковье

Певица из Уругвая спела о любви к России/ Фото: Instagram/Наталия Орейро

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная в странах СНГ по главной роли в сериале "Дикий ангел", сняла новогодний клип на песню "В Россию с любовью".

"Друзья! Вот и клип на новый хит To Russia with Love", - подписала Орейро фрагмент клипа в Instagram.

Видео снято на фоне российских городских домов и улиц, а также в помещении с советским ковром на стене. Известно, что съемки проходили в подмосковном Дворец культуры и на улицах.

Орейро появилась в клипе в образе Снегурочки с традиционным российским кокошником на голове. Она спела с жителями Балашихи часть песни на русском языке, а в финале поздравила зрителей с Новым годом.

Напомним, ранее Орейро выпустила клип на песню United by love, посвященный грядущему мировому футбольному первенству в России, в котором также снялась в российском кокошнике.