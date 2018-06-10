Артистка песни и пляски. Наталия Орейро в кокошнике спела и станцевала в клипе к ЧМ-2018

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, прославившаяся в конце 1990-х ролью в мелодраматическом сериале "Дикий ангел", выпустила клип на песню United by love – посвященный грядущему мировому футбольному первенству в России.

В видеоролике, снятой с традиционной российском избыточностью, Орейро поет на трех языках − английском, испанском и русском, а также извивается в танце. Причем на ее голову водружен традиционный русский женский головной убор – кокошник.

Напомним, ранее пользователи Сети высмеяли другой клип, выпущенный к ЧМ-2018 – Александра Малинина и группы "Чингисхан".