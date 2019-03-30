"С бодуна?": Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье

Каменских показала необычный кадр / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских продолжает волновать фанатов откровенными фото и видео.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram фото, обработанное в приложении со специальными эффектами. На нем певица запечатлена в черном мини-платье - с кокетливо приспущенной с правого плеча бретелькой. Ее образ дополнен массивным чокером и высокой прической.

Поклонники, помимо лестных комментариев, "вылили" на певицу свой негатив, выразив претензии к ее внешнему виду.

"Странно, что в этот раз не выставила свою попу…", "Только и сиськи показывать умеешь", "Я, конечно, извиняюсь. Если еще к платью претензий нет, то вот эта прическа а-ля "я с бодуна", с ним, ну совсем не сочетается", "Щеки отожрала как у Потапа", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских презентовала зажигательный клип с номинантом Грэмми De La Ghetto.