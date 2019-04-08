В одних туфлях: украинская телеведущая показала голое фото 18+

Елена Филонова показала смелое фото / instagram.com/efilonova

Украинская телеведущая Елена Филонова 7 апреля отметила 35-летие.

В честь праздника на своей странице в Instagram знаменитость показала селфи, на котором она запечатлена в зеркале, сидя на стуле абсолютно обнаженная в красных туфлях. Наготу она прикрыла огромным букетом красных роз. В подписи к фото Филонова отметила, что в день рождения может позволить себе все.

"Happy Birthday to me. Сегодня мне можно все", - подписала ведущая смелое фото.

Подписчики пристыдили ведущую, и обратили свое внимание на ноги Филоновой.

"Раздвиньте ноги уже, чтоб вся страна увидела ваши прелести, до чего мы докатились?", "Фото голой, это неприлично и тупо. У вас есть очень много шикарных фото, но это не из их числа...", "Ужасные ноги", "Не, ну ноги действительно страшные", "Фуууу бл* противно", "Вы просто часто на каблуках ходите из-за своей работы, вот и ноги выглядят на 55+", - писали юзеры.

Елена Филонова прикрыла интимные места букетом роз / instagram.com/efilonova

Ранее Елена Филонова взволновала сеть эротическим видео.