СМИ выложили фотодоказательство, что Меган Маркл родила

Меган Маркл родила: британские СМИ опубликовали фото / Reuters

Британские СМИ утверждают, что недаром мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон – мол, сама Меган Маркл уже чуть ли не родила.

Издание Daily Express сфотографировало возле резиденции герцогини и принца Гарри машину скорой помощи. После чего и сделала логический вывод: медики приехали принимать роды Меган Маркл.

Помощь квалифицированных специалистов, скорее всего, и вправду не повредит, ведь ранее врачи рассказали, как из-за упрямства Меган Маркл ее ребенок оказался в опасности. Герцогиня Сассекская проигнорировала все рекомендации медиков.

Стоит отметить, что ребенок действительно уже на подходе: он должен родиться именно в конце апреля – начале мая. Причем герцогиня Сассекская собиралась рожать дома, нарушив тем самым многолетнюю королевскую традицию.

Меган и Гарри уже объявили, что не намерены объявлять о рождении своего первенца сразу – сначала они хотят отпраздновать это событие в узком кругу прежде.

Напомним, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.

Читайте такжеМеган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжиКак сообщалось, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Позднее друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли подробности беременности герцогини Сассекской. Знакомые герцогини уверяют, что она волновалась из-за своего возраста.

Затем стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Дети принца Гарри не получат звания принца и принцессы.

Принц Чарльз уже проговорился об имени ребенка Меган Маркл. Общественность комментарий наследника британского престола восприняла по-разному.

Также СМИ сообщили, что королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество". Если верить британским журналистам, то все женщины в королевской семье обязаны проверяться у гинекологов.