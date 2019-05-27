"А где кольца?": Потап и Настя Каменских озадачили сеть фото со свадебного путешествия

Потап и Настя удивили сеть фото без обручальных колец / instagram.com/kamenskux

Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) удивили поклонников фото со свадебного путешествия.

Артисты, которые проводят медовый месяц в люксовом отеле Турции, показали фото с отдыха на пляже. Потап приобнял Настю, которая держала в руке бокал с шампанским – таким образом, опровергая слухи о свадьбе "по залету".

Поклонники обратили внимание на снимке на одну деталь – у пары отсутствовали на пальцах обручальные кольца.

"А где кольца?", - написала 22.valeria.

"Что-то колец обручальных не наблюдаю. Может они и не в браке", - отметил

"Ребята, я до сих пор не верю своим ушам и глазам! Поздравляю, котики!", - расхвалила hannamironova.

"Как долго я ждала таких фотографий от Вас!", - призналась kudryshk.

Настя Каменских и Потап поделились милым фото / instagram.com/kamenskux

Кроме того, Настя не упустила возможности похвастаться своей аппетитной фигурой и "попой как у Ким".

Настя Каменских показала фигуру в бикини / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских похвалилась своей "попой как у Ким" / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие

Ранее Андрей Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских.