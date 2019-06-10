Потап раскрыл секрет, почему свадьба с Каменских прошла не в Италии

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в пригороде Киева / instagram.com/kamenskux

Рэпер, продюсер и новоиспеченный муж Насти Каменских, Алексей Потапенко впервые прокомментировал свадьбу с певицей, и рассказал небольшой секрет.

Артист в интервью Екатерине Осадчей в программе Светская жизнь признался, что изначально они с Настей хотели сыграть свадьбу за границей – в Италии либо Франции.

Однако, от такой идеи пришлось отказаться – у Каменских пожилой отец, и перелет в другую страну был бы для него нелегким испытанием, как и другим родственникам.

"Мы могли заказать самолеты, привезти всех в Италию. Но решили все-таки сделать так, чтобы все приехали к нам, в родной Киев. Но мы заказали итальянский ресторан, с итальянской кухней", - признался Потап.

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

Ранее Настя Каменских официально прокомментировала беременность.