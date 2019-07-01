"Дефектные": Лорак взбудоражила внешностью на эротичном фото

Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак похвасталась новым пикантным фото с бронзовым загаром, но поклонники обратили пристальное внимание на ее ноги, и поспешили поделиться открытием.

У Ани Лорак обнаружили симметрично странные пальцы на ногах, и это настолько не давало спать пользователям соцсетей, что они поспешили поделиться этим под ее новым фото в Instagram.

"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня!", - поделала Лорак под новым фото, на котором сидит на ступеньках лестницы в крошечных шортиках и маечке черного цвета.

Певица выставила напоказ длинные загорелые ноги, и фанаты начали восторгаться их длиной и красотой, но тут кто-то заметил, что с ними кое-что не так.

На фото якобы видно, что мизинцы на логах Ани Лорак симметрично странно выглядят - то ли отогнутые, то ли загнутые, то ли тень так упала, и подписчики поспешили сообщить об этом Лорак.

Ани Лорак / Instagram

" Что с мизинцем? Такой смешно", "Опять с фотошопом переборщила - пальцы на своих коротких копытах забыла наклеить. Село", "У Лорак дефектные оба мизинца. Заметили?", - пишут в комментариях.

Ани Лорак / скриншот

Ани Лорак / скриншот

Ани Лорак / скриншот

То, что Лорак обратила на это внимание свидетельствует скорость, с корой подобные комменты подчищаются - видимо певица решила, что проще удалить комменты, чем перезаливать или ретушировать фото.

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