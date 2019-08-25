Танці з зірками 2019 Украина - все участники сезона и их биографии

В Украине выходит шоу Танцы со звездами 2019, где принимают участие самые известные хореографы и артисты. Кто будет танцевать в 2019 году - читай на Главреде.
Новый сезон шоу Танцы со звездами 2019 выходит на экраны 25 августа, и уже известны имена судей, а также первых участников 3 сезона шоу - успешно принявших участие в танціззіркамиchallenge.
В новом сезоне Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу - постановщику номеров для "X-Factor", "So You Think You Can Dance", "The Voice" и "America's Got Talent", а Влад Яма и Екатерина Кухар уже традиционно подтвердили свое участи в шоу.
Первые участники Танцев со звездами в 2019 году были избраны дискоболом, и ними стали звезда Дизель шоу Вика Булитко, актер и телеведущий 1+1 Владимир Остапчук, и актер Михаил Кукуюк.
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Они бросили вызов Надежде Матвеевой, Людмиле Барбир и Потапу.
Ведущая программы Все буде добре на СТБ Надежда Матвеева уже подтвердила свое участие в шоу, и передала эстафету актеру Алексею Яровенку, который сыграл одну из главных ролей в сериале Крепосная вместе с Ксенией Мишиной.
Знаменитый продюсер Потап и ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир пока думают.
Надежда Матвеева приняла танціззіркамиchallenge:
Танцы со звездами 2019 Украина: участники и их партнеры
- Макс Ленов - Елена Кравец
- Юлия Сихневич - Даниель Салем
- Женя Дмитриенко - Maruv
- Лиза Дружинина - Михаил Кукуюк
- Женя Кот - Ксения Мишина
- Аделина Делия - Серега
- Дима Дигузар - Виктория Булитко
- Илона Гвоздева - Владимир Остапчук
- Игорь Кузьменко - Tayanna
- Елена Шоптенко - Алексей Яровенко
- Александр Прохоров – Анна Ризатдинова
- Яна Цибульськая - Dzidzio
- Валерий Шохин - Надя Матвеева
- Дима Жук - Людмила Барбир
Танцы со звездами 2019: биографии участников
Виктория Булитко родилась 25 января в Запорожье. Закончила театральное отделение Запорожского национального университета по специальности "Актриса театра и кино". С 2015 года Виктория является актрисой проектов Дизель Студио, смешит людей и дарит хорошее настроение людям.
В интервью актриса поделилась, что танцы со звездами – это настоящий вызов для нее, ведь она никогда не занималась профессионально танцами и очень переживает. На вопрос, почему Вика решилась принять участие в проекте, рассказывает трогательную историю.
"Помню, в детстве меня мама привела на гимнастику, и я постоянно плакала от болей во время упражнений на растяжку. Меня забрали оттуда после второго занятия. А вот в Дизель Шоу со мной произошла какая-то метаморфоза. Меня буквально уговорили продюсеры попробовать сделать один из самых сложных танцев – танго. И у меня получилось! Потом был народный танец. Потом с Сергеем Писаренко мы танцевали страстные па с невероятно сложными поддержками. Учитывая нашу с Сергеем разницу в росте, мне было невероятно страшно. Но овации Дворца Украина, а потом и в концертах туров по Украине, США и Канаде, убедили – у меня получается. И я стала немножечко верить в себя! Поэтому Танці з зірками — это настоящий вызов для меня. На проект я иду с закрытыми от страха глазами. Но чувствую огромную поддержку в виде моей Дизель-семьи и миллионов зрителей, поэтому не отступлюсь. Тренировки уже начались", - рассказала Вика.
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В первую очередь Вика с тренерами работает над физической готовностью к проекту, улучшает растяжку и выносливость. А дальше уже перейдёт к изучению азов различных танцевальных стилей и направлений! Подробностями тренировок поделимся в следующих публикациях.
Она даже пошутила, что учитывая ее аматорские способности в танцах, папа в шутку предложил ей застраховать ноги.
Остапчук Владимир родился в Умани в 1984 году. Он получил филологическое образование, в 2009 году приехал в Киев, и получил работу диктора на СТБ. Со временем, он перешел на Первый автомобильный. Но потом завершил школу телеведущих, создал авторское шоу Минус один - вместе с Александром Тороповым. Работал на канал ТЕТ, Интер, 2+2, и 1+1. Появился в шоу Інспектор Міста и Король десертов на 1+1.
Также занимался дублированием, и отдал голос множеству героев зарубежных фильмов с украинским переводом.
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Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире. Он успешно поступил и в 1995 году окончил Киевский институт театрального искусства им. И.К.Карпенко-Карого на курсе Н.Н.Рушковского. сразу же получил работу в Театре юного зрителя на Липках. С 2003 года стал членом труппы актеров Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Хорошо известен по ролям Борислава Костюка в 3 сезоне Слуги народа, а также во втором сезоне проекта. Кроме того, Михаил Кукуюк сыграл главную роль в фильме Свингеры
Надежда Матвеева (15 ноября 1968 г) родом из Керчи, после школы отправилась в Москву учиться на инженера, где познакомилась с первым мужем, который забрал ее жить в Кременчуг, где она родила сына Владислава.
Побыв домохозяйкой, он решила начать карьеру в журналистике, и пройдя путь с самого начала в 2012 году уже оказалась ведущей на шоу Все буде добре на СТБ.
Решив добиться еще больших высот в карьере, Надежда Матвеева стала ведущей шоу Все буде смачно! и судьей проекта Битва экстрасенсов на СТБ. При всей загруженности она не забывает о своем первом медиа увлечении — ведением утренних эфиров на радио.
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С 2018 года она ушла с шоу на СТБ и запустила свой YouTube канал и шоу Утро с Надеждой.
Работать на радио Надежда пошла именно благодаря первому мужу, который нашел ей работу по объявлениям, но уже там она встретила своего будущего второго мужа. Но с ним она тоже рассталась перед тем как переехать в Киев. После этого свою личную жизнь ведущая старается держать в секрете и особо не распространяется о ней.
Родом из Черновицкой области где родилась 20 ноября 1982 года. Она с успехом окончила Киевский институт театрального искусства им. И.К.Карпенко-Карого пао специальности актриса театра и кино в 2004 году, работала в театрах Рампа, Брама, и тд. в 2007 году начинает сниматься в рекламе.
Озвучивала роли в фильмах Аватар и Россомаха. снималась в сериалах Мухтар, Женский доктор, и получила главную роль в проекте Записки графомана.
Принимала участие в съемках Сказочной Руси с Кварталом 95. С 2013 года работает на шоу Сніданок з 1+1 с Русланом Сеничкиным.
Она замужем, и воспитывает сына Тараса, который родился у нее в 2012 году.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году она стала вице-мисс красоты на конкурсе Севастопольская красавица, несмотря на нестандартную для моделей внешность. Она получила специальный приз от зрителей на этом конкурсе. В 2015 году Ксения Мишина окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Первым опытом в кино стала лента Периметр, а вот известность она получила после мелодрамы Искушение в 2017 году. Она также особую популярность получила в 2018 году после роли Лидии Шефир в Крепостной. У актрисы есть 7-летний сын Платон.
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Алексей Яровенко родился 23 августа 1987 года в Беларуси. Сначача интересовался преимущественно спортом, и 10 лет ходил в спортивную школу, но потом решил поменять жизнь. В 2012 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, мастерская В.А. Мищанчука. После этого он стал членом труппы Национального академического театра имени Янки Купалы, параллельно пробуя себя в кино. С 2012 дебютировав в лентах Семейный детектив и Выше неба. Уже через год его заметили после более серьезные киноделы после роли в фильме Сила любви. В 2018-2019 гг в сериале Крепостная он играет Алексея Косача. Его экранную маму - Софью Косач - сыграла Ольга Сумская. Алексей женат, но старается максимально держать личную жизнь в секрете.
Даниэль Салем родился 25 января 1984 в Одессе. Он был вынужден вместе с семьей переехать в Ливан, когда ему было 11 лет. Там ему даже пришлось работать чистильщиком обуви. Однако, в 16 лет он пережил еще одну травму - умерла его мать. Закончив школу, он отправился служить в армию. После этого он получил образование филолога английского языка, а потом получил медицинское образование. В 2003 году парень вернулся в Одессу, поступил в местный медицинский университет, а в 2009 году получил диплом и устроился работать во второй роддом, где и сам появился на свет. Потом он решил заняться бизнесом - первым его пабом был Bourbon Rock Bar. Он и его друзья получили прибыль, и решили открыть Central Bar в Одессе, который стал также барбершопом. Он женат на Марии, и с 2015 года они воспитывают дочь Санта-Луну. Он любит спорт и активный образ жизни увлекается - кроссфитом, катается на скейте, мотоцикле, занимается баскетболом, боксом, посещает бассейн.
Серега
Анна Ризатдинова
Tayanna
Dzidzio
Елена Кравец
Ранее первые участники шоу Танці з зірками 2019 были выбраны дискоболом шоу.
Танці з зірками 2019 - участники шоу и их партнеры смотреть онлайн видео: