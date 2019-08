Танці з зірками 2019 Украина - все участники сезона и их биографии

Танці з зірками 2019: участники и их биографии / скриншот

Новый сезон шоу Танцы со звездами 2019 выходит на экраны 25 августа, и уже известны имена судей, а также первых участников 3 сезона шоу - успешно принявших участие в танціззіркамиchallenge.

В новом сезоне Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу - постановщику номеров для "X-Factor", "So You Think You Can Dance", "The Voice" и "America's Got Talent", а Влад Яма и Екатерина Кухар уже традиционно подтвердили свое участи в шоу.

Первые участники Танцев со звездами в 2019 году были избраны дискоболом, и ними стали звезда Дизель шоу Вика Булитко, актер и телеведущий 1+1 Владимир Остапчук, и актер Михаил Кукуюк.

Они бросили вызов Надежде Матвеевой, Людмиле Барбир и Потапу.

Ведущая программы Все буде добре на СТБ Надежда Матвеева уже подтвердила свое участие в шоу, и передала эстафету актеру Алексею Яровенку, который сыграл одну из главных ролей в сериале Крепосная вместе с Ксенией Мишиной.

Знаменитый продюсер Потап и ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир пока думают.

Надежда Матвеева приняла танціззіркамиchallenge:

Танцы со звездами 2019 Украина: участники и их партнеры

Макс Ленов - Елена Кравец

Юлия Сихневич - Даниель Салем

Женя Дмитриенко - Maruv

Лиза Дружинина - Михаил Кукуюк

Женя Кот - Ксения Мишина

Аделина Делия - Серега

Дима Дигузар - Виктория Булитко

Илона Гвоздева - Владимир Остапчук

Игорь Кузьменко - Tayanna

Елена Шоптенко - Алексей Яровенко

Александр Прохоров – Анна Ризатдинова

Яна Цибульськая - Dzidzio

Валерий Шохин - Надя Матвеева

Дима Жук - Людмила Барбир

Танцы со звездами 2019: биографии участников

Танці з зірками 2019 участники: Вика Булитко / Instagram

Виктория Булитко родилась 25 января в Запорожье. Закончила театральное отделение Запорожского национального университета по специальности "Актриса театра и кино". С 2015 года Виктория является актрисой проектов Дизель Студио, смешит людей и дарит хорошее настроение людям.

В интервью актриса поделилась, что танцы со звездами – это настоящий вызов для нее, ведь она никогда не занималась профессионально танцами и очень переживает. На вопрос, почему Вика решилась принять участие в проекте, рассказывает трогательную историю.

"Помню, в детстве меня мама привела на гимнастику, и я постоянно плакала от болей во время упражнений на растяжку. Меня забрали оттуда после второго занятия. А вот в Дизель Шоу со мной произошла какая-то метаморфоза. Меня буквально уговорили продюсеры попробовать сделать один из самых сложных танцев – танго. И у меня получилось! Потом был народный танец. Потом с Сергеем Писаренко мы танцевали страстные па с невероятно сложными поддержками. Учитывая нашу с Сергеем разницу в росте, мне было невероятно страшно. Но овации Дворца Украина, а потом и в концертах туров по Украине, США и Канаде, убедили – у меня получается. И я стала немножечко верить в себя! Поэтому Танці з зірками — это настоящий вызов для меня. На проект я иду с закрытыми от страха глазами. Но чувствую огромную поддержку в виде моей Дизель-семьи и миллионов зрителей, поэтому не отступлюсь. Тренировки уже начались", - рассказала Вика.

В первую очередь Вика с тренерами работает над физической готовностью к проекту, улучшает растяжку и выносливость. А дальше уже перейдёт к изучению азов различных танцевальных стилей и направлений! Подробностями тренировок поделимся в следующих публикациях.

Она даже пошутила, что учитывая ее аматорские способности в танцах, папа в шутку предложил ей застраховать ноги.

Танці з зірками 2019 участники: Владимир Остапчук / Instagram

Остапчук Владимир родился в Умани в 1984 году. Он получил филологическое образование, в 2009 году приехал в Киев, и получил работу диктора на СТБ. Со временем, он перешел на Первый автомобильный. Но потом завершил школу телеведущих, создал авторское шоу Минус один - вместе с Александром Тороповым. Работал на канал ТЕТ, Интер, 2+2, и 1+1. Появился в шоу Інспектор Міста и Король десертов на 1+1.

Также занимался дублированием, и отдал голос множеству героев зарубежных фильмов с украинским переводом.

Танці з зірками 2019 участники: Михаил Кукуюк / kino-teatr.ru

Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире. Он успешно поступил и в 1995 году окончил Киевский институт театрального искусства им. И.К.Карпенко-Карого на курсе Н.Н.Рушковского. сразу же получил работу в Театре юного зрителя на Липках. С 2003 года стал членом труппы актеров Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Хорошо известен по ролям Борислава Костюка в 3 сезоне Слуги народа, а также во втором сезоне проекта. Кроме того, Михаил Кукуюк сыграл главную роль в фильме Свингеры

Танці з зірками 2019 участники: Надежда Матвеева / Instagram

Надежда Матвеева (15 ноября 1968 г) родом из Керчи, после школы отправилась в Москву учиться на инженера, где познакомилась с первым мужем, который забрал ее жить в Кременчуг, где она родила сына Владислава.

Побыв домохозяйкой, он решила начать карьеру в журналистике, и пройдя путь с самого начала в 2012 году уже оказалась ведущей на шоу Все буде добре на СТБ.

Решив добиться еще больших высот в карьере, Надежда Матвеева стала ведущей шоу Все буде смачно! и судьей проекта Битва экстрасенсов на СТБ. При всей загруженности она не забывает о своем первом медиа увлечении — ведением утренних эфиров на радио.

С 2018 года она ушла с шоу на СТБ и запустила свой YouTube канал и шоу Утро с Надеждой.

Работать на радио Надежда пошла именно благодаря первому мужу, который нашел ей работу по объявлениям, но уже там она встретила своего будущего второго мужа. Но с ним она тоже рассталась перед тем как переехать в Киев. После этого свою личную жизнь ведущая старается держать в секрете и особо не распространяется о ней.

Танці з зірками 2019 участники: Людмила Барбир / Instagram

Родом из Черновицкой области где родилась 20 ноября 1982 года. Она с успехом окончила Киевский институт театрального искусства им. И.К.Карпенко-Карого пао специальности актриса театра и кино в 2004 году, работала в театрах Рампа, Брама, и тд. в 2007 году начинает сниматься в рекламе.

Озвучивала роли в фильмах Аватар и Россомаха. снималась в сериалах Мухтар, Женский доктор, и получила главную роль в проекте Записки графомана.

Принимала участие в съемках Сказочной Руси с Кварталом 95. С 2013 года работает на шоу Сніданок з 1+1 с Русланом Сеничкиным.

Она замужем, и воспитывает сына Тараса, который родился у нее в 2012 году.

Танці з зірками 2019 участники: Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году она стала вице-мисс красоты на конкурсе Севастопольская красавица, несмотря на нестандартную для моделей внешность. Она получила специальный приз от зрителей на этом конкурсе. В 2015 году Ксения Мишина окончила Киевский Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Первым опытом в кино стала лента Периметр, а вот известность она получила после мелодрамы Искушение в 2017 году. Она также особую популярность получила в 2018 году после роли Лидии Шефир в Крепостной. У актрисы есть 7-летний сын Платон.

Танці з зірками 2019 участники: Алексей Яровенко / Facebook

Алексей Яровенко родился 23 августа 1987 года в Беларуси. Сначача интересовался преимущественно спортом, и 10 лет ходил в спортивную школу, но потом решил поменять жизнь. В 2012 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, мастерская В.А. Мищанчука. После этого он стал членом труппы Национального академического театра имени Янки Купалы, параллельно пробуя себя в кино. С 2012 дебютировав в лентах Семейный детектив и Выше неба. Уже через год его заметили после более серьезные киноделы после роли в фильме Сила любви. В 2018-2019 гг в сериале Крепостная он играет Алексея Косача. Его экранную маму - Софью Косач - сыграла Ольга Сумская. Алексей женат, но старается максимально держать личную жизнь в секрете.

Танці з зірками 2019 участники: Даниель Салем / Instagram

Даниэль Салем родился 25 января 1984 в Одессе. Он был вынужден вместе с семьей переехать в Ливан, когда ему было 11 лет. Там ему даже пришлось работать чистильщиком обуви. Однако, в 16 лет он пережил еще одну травму - умерла его мать. Закончив школу, он отправился служить в армию. После этого он получил образование филолога английского языка, а потом получил медицинское образование. В 2003 году парень вернулся в Одессу, поступил в местный медицинский университет, а в 2009 году получил диплом и устроился работать во второй роддом, где и сам появился на свет. Потом он решил заняться бизнесом - первым его пабом был Bourbon Rock Bar. Он и его друзья получили прибыль, и решили открыть Central Bar в Одессе, который стал также барбершопом. Он женат на Марии, и с 2015 года они воспитывают дочь Санта-Луну. Он любит спорт и активный образ жизни увлекается - кроссфитом, катается на скейте, мотоцикле, занимается баскетболом, боксом, посещает бассейн.

Танці з зірками 2019 участники: Maruv / Instagram

Танці з зірками 2019 участники: Серега / Instagram

Танці з зірками 2019 участники: Анна Ризатдинова / Instagram

Танці з зірками 2019 участники: Tayanna / Instagram

Танці з зірками 2019 участники: Dzidzio / Instagram

Танці з зірками 2019 участники: Елена Кравец / Instagram

Ранее первые участники шоу Танці з зірками 2019 были выбраны дискоболом шоу.

Танці з зірками 2019 - участники шоу и их партнеры смотреть онлайн видео: