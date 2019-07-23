"Когда начнете страпоном друг друга ху*рить?": Mаruv облилась водой и засунула ногу в рот на сцене

Maruv / Instagram

Maruv в России отыграла концерт в Алтайском Крае, где вызвала у жителей культурный шок от своих выходок.

Во время последнего концерта Maruv показалось мало демонстрации промежности и засоса с танцовщицей, и она облила себя водой для пущей эффектности, а также не забыла применить главный инструмент своих девочек - засунуть ногу себе в рот.

"Это была горячая, горячая, горячая ночь", подписала свои фото с выступления Анна Корсун.

На концерте она ползала по сцене, извивалась под и над своими танцовщицами, терлась об них, а они об Maruv, поливала себя водой из бутылки, и даже пыталась полизать и запихнуть ногу своей девочки себе в рот.

Мнения поклонников и подписчиков после этого концерта разделились - половина решила, что все так и надо, все нормально, а другие заявили, что Maruv снова всех неприятно удивила, и теперь ей немного осталось еще сделать на сцене для эпатажа.

"Ушные мониторы жалко", -пишет Сергей Лазарев, издеваясь над постановкой девушки.

Не стали отставать от него и другие россияне.

"Тошнит уже от этой пошлятины", "Не ноги, а лучшие ноги", "А чо, когда уже начнете страпоном друг друга на сцене ху*рить?", "Фу бл*....когда ее уже отдерут на сцене? Только это и осталось ради эпатажа. Ну, а если серьезно, то как-то дешевый вариант Леди Гага.... Но леди Гага с нравами получше в плане патриотизма", - пишут в комментариях.

Ранее голая Надежда Бабкина приняла кровавую ванну в Алтайском Крае на отдыхе.