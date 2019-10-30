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NK Elefante: перевод песни на русский и украинский

30 октября 2019, 18:00

Настя Каменских NK выпустила новую песню и клип Elefante - по испански, и ошарашила поклонников. Теперь появился перевод песни, с которого можно понять смысл.

Настя Каменских
 NK Elefante - перевод песни/ Instagram

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила песню Elefante на испанском языке, и психоделический видеоряд не позволял понять в чем же смысл песни Elefante.

Предлагаем читателям ознакомиться с двумя вариантами перевода песни Elefante - для тех, кто не знает испанского языка.

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Премьера клипа и песни Elefante состоялась также на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America испанского телеканала Univision. Настя Каменских до глубины души поразила местное население, так что ничего удивительного в этом нет.

Кроме того, Elefante уже включили в подборки Apple Music USA Shazam Recommends: The Best New Music в одной компании с такими мировыми звездами, как Канье Уэст и Селена Гомес.

NK Elefante смотреть онлайн клип:

Предлагаем ознакомиться с российским и украинским перводом.

NK Elefante на русском: текст

[Припев]

Слон

Очень элегантно

Очень длинный хобот

Гигантский хобот

Ууууу

Очень длинный

Уууу гигантский

 [Куплет 1]

Позволь мне отвести тебя в зоопарк

Зоопарк, зоопарк, зоопарк, зоопарк

Я буду твоей черной пантерой

Буду смотреть, смотреть на тебя

Ты будешь со мной веселым

Я отвезу тебя в джунгли

Джунгли-ла-ла-ла-ла-ла

Давай играть без одежды

Хобот па па па па па

Хобот па па па па па

Ой летіли ми на тусу

Ой летели мы на тусу

Мне нравится, как ты это делаешь

Мне это нравится

Ой летіли з України

Ой летели из Украины

Стоп

Не будь таким упрямым

Мне нужна твоя любовь

Сегодня ночью

Давай сделаем это

В твоей машине

Пойдем в лес

Где очень темно

Это слишком сложно?

 [Припев]

Слон

Очень элегантно

Очень длинный хобот

Гигантский хобот

Ууууу

Очень длинный

Уууу гигантский

 [Куплет 2]

Я не боюсь больших деревьев

Я не боюсь собирать грибы

Я не боюсь грубых парней

Брось, брось, брось свои щиты

Посмотри на меня

Посмотри, посмотри, посмотри

Почувствуй меня

И послушай, никакого обмана

Тропический лес

Я не одна

Почувствуй тропическую любовь

У нас четыре часа

Мне нравится, как ты двигаешь хоботом

Почувствуй ритм Джанго Бонго

Мне нравится, как ты целуешься

Давайте играть в игру любви, мы свободны

 [Припев]

Слон

Очень элегантно

Очень длинный хобот

Гигантский хобот

Ууууу

Очень длинный

Уууу гигантский

NK Elefante по-украински: текст

Слон

Дуже елегантний,

Дуже довга труба,

гігантська труба.

Уууу

Дуже довга,

гігантська уууу

Дозволь мені взяти тебе в зоопарк,

Зоопарк, зоопарк, зоопарк.

Я буду твоєю чорною пантерою.

Подивися на себе, подивися на себе.

Ти будеш зі мною.

Я відвезу тебе в джунглі.

Джунглі ла ла ла ла ла ла ла ла.

Давайте грати без одягу.

Ла роги па па па па

Ла роги па па па па

Ой летіли ми на тусу.

Мені подобається, що ти робиш,

Мені подобається,

Ой летіли з України

Стоп!

Не будь таким надокучливим.

Мені потрібна твоя любов

Сьогодні ввечері

Давайте зробимо це

У твоєму автомобілі

Підемо в ліс,

Де дуже темно.

Це дуже важко?

Я не боюся великих стовбурів,

Я не боюся збирати гриби,

Я не боюся жорстоких хлопців.

Прибери свої щити.

Дивись на мене,

Дивись, дивись, дивись.

Відчуй мене

І слухай без брехні,

Ліс дощу –

Я не одна.

Відчуй тропічну любов

У нас чотири години.

Мені подобається, як ти рухаєш хоботом.

Відчуйте ритм Джанго Бонго.

Мені подобається, як ти цілуєш мій рот.

Давайте грати в гру любові, це стосується нас.

Ранее сеть взорвала песня На Льду, которую Maruv записала совместно с Jah Khalib.

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