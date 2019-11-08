"П*здатая, королева": Maruv в латексе показала сочные ягодицы

Maruv / Instagram

Певица Maruv готовится к выпуску нового альбома, и заинтриговала поклонников очень откровенным фото в латексном костюме и с голыми ногами и ягодицами.

Maruv опубликовала в Instagram пикантные фото, приуроченные к новому альбому.

Анна Корсун не стала подписывать фото, но поклонники сразу поняли, что это все приурочено к выходу нового альбома Maruv, который выходит в пятницу 8 ноября.

На фотосессии Maruv позирует в латексном красном плаще, разрезы на котором спокойно позволяют оголять ноги аж до ягодиц. На фото Maruv позирует сидя на корточках и став на коленки и отставив ягодицы вверх.

При этом, Maruv надела не свои традиционные стрипы, а просто ботинки с высокими каблуками.

Поклонники пришли в восторг и завалили Maruv комплиментами.

"Королева. Считаем часы до премьеры", "П*здатая", "Отвал peace dы", "Великолепная", "Сексуальный гопник", "Ахренеть", "Откачивайте меня", "Красота неземная", "бл*ть мой кумир самый п*здатый", - пишут в комментариях.

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