"Какая сочная": победительница Холостяка разделась перед зеркалом

Даша Квиткова / Instagram

Победительница Холостяка Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram откровенное сэлфи с отдыха в Египте.

Даша Квиткова похвасталась идеальной фигурой на фото в Instagram.

"Эй, ты что ли золотом лита? Что глаза мозолю", - пишет она под фото.

На снимке любимица Никиты Добрынина позирует в черной сексуальной комбинации перед зеркалом, и снимает себя сама на телефон.

Даша Квиткова похвасталась идеальной талией, длинными стройными ножками и соблазнительной грудью, которую выгодно подчеркнул лифчик-корсет.

Даша Квиткова / Instagram

Поклонники с восторгом приняли новое фото Даши, и написали ей много милых комплиментов.

"Шик", "Какая сочная", "Ну очень хороша", "Какая же ты офигенная", "Идеальная", "Это идеальная фигура", "Богиня", "Супер", "Яка фігурка", "Просто красотка", "Very beautiful", "Шикаааарнаааа", "Очень красивая", "Ваау", - пишут в комментариях.

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