"Хороша, чертовка!": Каменских разделась и порадовала утренним сэлфи

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских порадовала поклонников пикантным фото в черном белье, и завела сеть.

Настя Каменских сняла себя сама в зеркале в ванной комнате, и показала фото в Instagram.

"Утро, ребята!", - написала она под фото.

На снимке Настя Позирует в черной облегающей комбинации перед зеркалом, снимает себя на iPhone. Для фото она приспустила штаны или шорты, чтобы продемонстрировать талию, а заодно засветилось ее сексуальное белье.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники обратили внимание не только на то, что Настя уже не рыжая, как была на эфире Х-Фактора, но и то, что певица пока решила не покупать себе новейший iPhone 11 Pro с тремя камерами, а пользуется более удобной для себя моделью.

"wifey", - написал ей один из первых Потап.

"Только Я в первую очередь посмотрел на Старый Айфон??", "Секси !!!;)", "Абажаю да ее", "Вау", "Шикарно выглядишь!!!", "Прикольное фото на фоне биде", "Хороша, чертовка !", "невероятно красивая", "Потапу повезло просто сок", "Дорого и богато", "Красуня", - пишут в комментариях.

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