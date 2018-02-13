Участница группы "НеАнгелы" показала яркие фото с Венецианского карнавала

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть яркие фотографии из итальянского города Венеция, в котором проходит карнавал (стартовал 27 января, завершится 13 февраля).

Обязательно стоит хотя бы раз в жизни побывать в эпицентре карнавала, говорится на ее странице в Facebook.

"Как часто люди носят маски? К счастью, сцена дает мне возможность примерять разные роли и образы. Так что в жизни я такая, какая есть, и маску могу примерять, например, на Венецианском карнавале", — подписала одно из фото артистка.

Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.