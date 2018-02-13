Дочь Пескова поделилась откровенным снимком. Подпись повергла в шок, фото

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова опубликовала снимок, на котором продемонстрировала длинные ноги и задумчивый взгляд.

Однако подпись обескуражила подписчиков. Лиза Пескова решила развить дискуссию о том, где именно нужно установить памятник русскому писателю Михаилу Булгакову. Фото и несколько необычный пост она опубликовала в Instagram.

"Хочу поддержать инициативу установки памятника Булгакову на Патриарших. Не только потому, что сама люблю его творчество, но и потому, что этот человек внес большой вклад в русскую, а также мировую литературу", — написала она.

Подписчики блога упрекнули 19-летнюю девушку в несоответствии фото и текста, затрагивающего серьезные социальные вопросы. Другие же охотно высказывались по теме и поддержали социальную активность Песковой.

"Ну а к чему, собственно, такая фотография выставлена, распущенность в образе и нравах разве ведет человека к идеалу?", "А фото про текст и не догадывается", "Хочу соответствия фото и текста под ним. А вы?" — комментировали публикацию поклонники.

Напомним, Елизавета — дочь Дмитрия Пескова и Екатерины Солоцинской, с которой пресс-секретарь Владимира Путина состоял в браке с 1994 по 2012 год.

Как ранее сообщалось, скандально известная украинская поп-певица Ани Лорак вместе с дочерью Софией посетила ледовый мюзикл "Руслан и Людмила", в котором главную роль исполняет фигуристка Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова.