Тина Кароль показала поздравления с Днем святого Валентина от своего самого любимого мужчины

33-летняя певица Тина Кароль поделилась с поклонниками поздравлением с Днем святого Валентина от своего сына 10-летнего Вениамина.

Трогательную "валентинку" певица опубликовала на своей странице в Facebook. Артистка сейчас активно гастролирует, и не смогла быть с Веней рядом в Британии, но плотный концертный график не мешает ей общаться с ним.

Кароль разговаривала с сыном по скайпу и он, вероятно, решил удивить маму, написав на школьной доске поздравление на английском языке: "Простите, леди, моя мама - это мой Валентин".

Ранее Тина Кароль удивила поклонников откровенной фотосессией.