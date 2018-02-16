"Посмотрите на их рожи и посмейтесь": Волочкова выставила напоказ аккаунты хейтеров

Российская балерина Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram женщин, которые оставляли негативные комментарии под фото и видео артистки.

Звезда сделала скрины аккаунтов, как она выразилась, "недолюбленних баб с нулями в кубе".

"Дорогие мои известные и публичные люди.! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их на х...й и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с мишей @laginru поугораем! А то скучно без вас", - написала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 15, 2018 в 2:26 PST

Ранее Анастасию Волочкову раскритиковали за поздравительное видео.