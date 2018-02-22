Отдых на миллион: София Ротару с сестрой за отпуск на Мальдивах выложили круглую сумму

Известная певица София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой уже больше месяца нежатся на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, и выставляют фотографии с отдыха в Instagram.

Стоимость такого длительного отпуска превышает 1 миллион гривен (более 35 тысяч долларов), об этом сообщает "Комсомольская правда".

София Ротару с сестрой арендовали два соседних бунгало подальше от любопытных глаз. У отеля Shangri-La's Villingili Resort & Spa есть личный, песчаный пляж, пейзажный бассейн, спа-салон и 9-луночное поле для гольфа, единственное в своем роде на Мальдивах.

Также в отеле можно заниматься йогой, дайвингом, можно устраивать велосипедные прогулки, и отправиться в променад на яхте.

Цены на номер в гостинице Shangri-La's Villingili Resort & Spa стартуют от 1579$ (примерно 42 тыс. грн) и достигают почти 3000$ (около 80 тыс. грн). Следовательно, месяц отдыха звездных сестер может стоить 1,3 - 2,4 млн грн.

Ранее София Ротару показала яркий отпуск на берегу океана.