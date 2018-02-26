На российской эстраде – новая Примадонна? Киркоров сравнил Ани Лорак с Аллой Пугачевой

25 февраля в России в Санкт-Петербурге состоялась премьера шоу "Дива" известной украинской певицы Ани Лорак.

Концерт посетил российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров. На своей странице в Instagram он поделился несколькими видео с шоу, и сравнил Ани Лорак с королевой российской эстрады Аллой Пугачевой.

"На самом деле то, что сделала эта маленькая хрупкая девушка с Талантом исполина, заслуживает невероятного уважения, особенно в это очень непростое политическое и экономическое время! Я не говорю о том, что собрать сегодня полный многотысячный Дворец Спорта, причём в Минске и Петербурге, а впереди маячит и SOLD OUT в Легендарном "Олимпийском", где впервые, в далеком 1983 году меня заворожило Главное и Первое грандиозное Шоу-Представление в СССР, на котором выросло не одно поколение -"ПРИШЛА И ГОВОРЮ", АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ @alla_orfey", - написал Киркоров целую оду Лорак.

Он также поблагодарил Лорак и ее команду за такой колоссальный труд, который они вложили в создание шоу, и пожелал артистке выступать на площадках мирового уровня.

"Я уверен, что этот спектакль, это шоу станет знаковым и культовым, и отправной точкой и МаЯком для многих, идущих за тобой, дорогая Каролина, как в своё время то самое Легендарное Шоу Аллы Пугачевой "Пришла и Говорю", до сих не оставляющих равнодушным ни одного из нас!!! Ты достойна именно такого размаха и истории, все остальное расставит на свои места время! Поздравляю тебя от души, мой друг и только вперёд!!! Ну и до встречи, в 15.000 тысячном , sold out "Олимпийском",3 Марта, 2018г", - расхвалил артистку Киркоров.

Однако, подписчики Киркорова не разделили такое восхищение новым шоу Лорак, и снова раскритиковали ее наряды.

"Голая что ли?", "Скоро следующая стадия-без купальников", "Видимо, сейчас не дива если не в трусах вышла, увы, деградация", - возмущались юзеры.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 25, 2018 в 11:42 PST

Ранее фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с шоу "Дива".